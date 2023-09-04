آلاء خليفة



اختتمت أكاديمية «لوياك» للفنون «لابا» برنامج «المؤثر»، الذي أطلق برعاية بنك الخليج وفندق فوربونتس شيراتون وجريدة الجريدة، بهدف تمكين اليافعين من 15 إلى 19 عاما من مهارات التواصل الجماهيري، ولتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، بالتركيز على 3 محاور أساسية، هي: أساسيات التواصل الفعال، وتحسين مهارات العرض والتقديم، وصناعة محتوى احترافي، واختتم البرنامج بمسابقة تم خلالها تقييم الأداء، وتحليل نقاط القوة والضعف للمتدربين من قبل لجنة تحكيم من المتخصصين.



واستهل الحفل الختامي لبرنامج «المؤثر» بكلمة مسؤول علاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر قائلة: اجتمعنا لنحتفل بختام برنامج المؤثر، والذي تم فيه تدريب مجموعة من الشباب على عدة مهارات نؤمن بأنها ستمكنهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، واطلعنا على مشاريعهم التي اجتهدوا في التحضير لها، وكلنا فخر بالمستوى الذي حققوه.



وأضافت زعيتر: كل الشكر للإعلامية لينا صوان على جهودها وتفانيها في تدريب طلابنا، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لبنك الخليج راعي البرنامج، ونحن سعداء بنجاح هذا التعاون الأول، ونطمح لمزيد من التعاون المثمر مستقبلا.



تلا ذلك عرض المتدربين لمشاريعهم التي عملوا على تحضيرها على مدار ورشة التدريب بإشراف وتوجيه الإعلامية لينا صوان، وتنوعت المشاريع بين عدة موضوعات مثلت شغف المتدربين في الكثير من المجالات.



من جانبها، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، وعضو لجنة التحكيم بمسابقة تقييم الأداء في ختام برنامج «المؤثر» فاطمة الحبيب: كعادته يواصل بنك الخليج دعمه للشباب وتطوير مواهبهم في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، انطلاقا من أهدافنا واستراتيجيتنا، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها.



وعبرت الحبيب عن سعـادتـهـا بالـمستوى اللافت للشباب المشاركين في البرنامج ومواهبهم المتنوعة في مجال صناعة المحتوى، لافتة إلى أن البرنامج وفر لهم فرصة مثالية، لمساعدتهم في تعزيز قدراتهم على التواصل الجماهيري، والخطابة، والحوار، والإقناع، مشيرة إلى أهمية مثل هذا النوع من البرامج التدريبية التي تتماشى مع متطلبات العصر الذي تحتل فيه وسائل التواصل الاجتماعي مكانة كبيرة، لاسيما في أوساط الشباب، كما أنها تعزز من قدرة صناع المحتوى الجدد على تقديم محتوى مهني وهادف بشكل احترافي.



مواهب شبابية



بدورها، عبرت مدربة البرنامج الإعلامية القديرة لينا صوان عن بالغ سعادتها بهذه المناسبة.



وقالت صوان: لابد أن أشارككم بعض ما أشعر به وأنا انظر إلى مجموعة الشبان والشابات الذين قضيت معهم أحلى الساعات في الكويت، وأنا اعرفهم جيدا لأنهم منذ أيام معدودة كانوا شخصيات مختلفة، بعضها متردد أو مفرط الخجل أو يدعي انه لا يحب التكلم أمام جمهور حي، واليوم هم أكثر ثقة بالنفس ومعهم مفاتيح كتابة نصوص مؤثرة إيجابيا ولديهم مهارات تواصل لابد منها في جميع المجالات المهنية والعملية على الإطلاق.



وتابعت صوان: عنونت هذه الورشة «أنا هنا لكم» وأنهيها وأنا أشعر بأن الطلاب أيضا كانوا هنا لي، علمت مهارات التأثير لهذه المجموعة بينما تعلمت الكثير معهم أيضا، هم مارسوا التعامل الطيب والعطاء وحب العمل الجماعي وتأسيس شبكة معارف «Networking» لابد أنها ستنمو وتفيدهم في المستقبل القريب، وأنا تعلمت أن شبابنا لايزال خير شباب، لديه قدرات ومواهب مدفونة، ولأنه يعرف مصلحته وتحديات المستقبل، يقبل بشغف على كل ما يفيد وينمي مهاراته، وأشكر فارعة السقاف وفريق «لابا» على هذا المشروع الناجح وأتمنى التوفيق لهم ولطلابهم في جميع الورش.