6.4% نمو حسابات التداول النشطة في «البورصة» خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 18.3 ألف حساب

شريف حمدي



رغم تراجع مستويات السيولة المتدفقة لبورصة الكويت خلال العام الحالي مقارنة بالذي سبقه، إلا ان الملاحظ استمرار ثقة أغلب المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم وبتنوع جنسياتهم. إذ جنحت تعاملات الأفراد الكويتيين والخليجيين إضافة إلى الأجانب للشراء، كما جنحت أيضا تعاملات المؤسسات والشركات المحلية وكذلك الأجنبية للشراء، وفي المقابل سيطرت نزعة بيعية على تعاملات الكويتيين والخليجيين والأجانب بصناديق الاستثمار.



وكانت السيولة المتدفقة لبورصة الكويت انخفضت خلال تعاملات أغسطس الماضي بنسبة 6% بمحصلة اقتربت من 785 مليون دينار مقارنة بسيولة يوليو الذي سبقه بـ 751 مليون دينار، وتأتي معدلات السيولة الحالية متوافقة مع ما يشهده سوق الأسهم المحلي خلال العام الحالي بإجمالي سيولة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 6.7 مليارات دينار وهي أقل من سيولة الفترة ذاتها في 2022 والبالغة 10.7 مليارات دينار.



وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول، ثقة اغلب المستثمرين الكويتيين والأجانب في الفرص المتاحة بسوق الأسهم، وهو ما يتبين من خلال مواصلة عمليات الشراء مقابل عمليات البيع.



إذ بلغ صافي تعاملات المستثمرين الكويتيين الشرائية 116 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، وتركزت هذه العمليات الشرائية حول الأفراد بصافي شراء بلغ 31 مليون دينار، وبلغ للمؤسسات والشركات الكويتية بصافي 118.1 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لمحافظ وعملاء بصافي بلغ 27.2 مليون دينار، وكذلك لصناديق الاستثمار المحلية بـ 5.8 ملايين دينار.



كما استمر التوجه الشرائي على مستوى تعاملات الأجانب، وهو ما ظهر من خلال صافي مشتريات بلغ 1.8 مليون دينار، حيث كان لافتا توجه شرائي للمؤسسات والشركات بصافي 4.8 ملايين دينار، وكانت النزعة شرائية على مستوى الأفراد بصافي 856 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الصناديق الاستثمارية الأجنبية بصافي 3.8 ملايين دينار.



وجنحت تعاملات الخليجيين للبيع خلال أغسطس الماضي استكمالا للتوجه العام من بداية السنة، حيث بلغ صافي قيمة تعاملاتهم البيعية 117.8 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات بـ 127.2 مليون دينار، وكذلك تعاملات صناديق الاستثمار الخليجية بصافي بيع 2.9 مليون دينار، في المقابل بلغ صافي قيمة تعاملات محافظ عملاء الشرائية 70 ألف دينار، وكذلك أفراد خليجيون بصافي شراء بلغ 12.2 مليون دينار.



الحسابات النشطة بالسوق



وعلى صعيد حسابات التداول في بورصة الكويت، فقد ارتفعت حسابات التداول النشطة بنهاية تعاملات أغسطس الماضي بنسبة 6.4%، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 18.3 ألف حساب مقارنة بـ17.2 ألف حساب في يوليو الماضي.



وبنهاية الشهر الفائت بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.4% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم سوق الأسهم المحلي طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية أغسطس الماضي والتي تقدر بـ 420.996 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.6% من إجمالي حسابات التداول.