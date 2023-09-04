أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة القوة الجوية في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. وقالت «الأركان» في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية التدريبية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.