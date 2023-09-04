عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستبدأ توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة العاشرة من الضاحية N3 بجنوب مدينة سعد العبدالله وفق المواعيد التالية:



توزيع بطاقات الاحتيـــاط اليـــوم الإثنين 4 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ ٣١/12/٢٠٠٥ وما قبل، وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحددة به المنطقة، ويوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.