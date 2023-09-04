منصور السلطان



أوضحـــت إحصائيـــة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فيما يخص ضبطيات المواد المخدرة وأنواعها وعدد المتهمين وقضايا الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي والجلب، وذلك من تاريخ الأول من يناير للعام الحالي 2023 إلى آخر شهر أغسطس الماضي.



وبينت الإحصائية أنه تم ضبط 19 مليون حبة مخدرة (مؤثرات عقلية) بلغت قيمتها السوقية 38 مليون دينار، فيما تم ضبط طن ونصف الطن من مادة الحشيش قدرت قيمتها بـ 4 ملايين دينار، وضبط 550 كيلو من مادة بودرة «لاريكا» تقدر بمليون ونصف المليون دينار، وتم إحباط دخول ما يقارب الـ 140 كيلو من مادة «آيس» المخدرة، تبلغ قيمتها التقديرية 5 ملايين دينار، وضبط 93 كيلو من مادة الكيميكال المخدرة والتي تقدر قيمتها بمليون دينار، وضبط 4 كيلو من مادة الهيروين تقدر قيمتها بـ 150 ألف دينار، كما تم إحباط محاولة تهريب 79 كيلو من مادة الماريغوانا، والتي تقدر قيمتها بـ 800 ألف دينار، و888 غراما من مادة الكوكايين التي تقدر قيمها بـ 90 ألف دينار، بالإضافة إلى ضبط 6252 زجاجة خمر تقدر قيمتها بـ 700 ألف دينار.



وأوضحت الإحصائية أن عدد المتهمين المضبوطين في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة والخمور بلغ 1947 متهما و121 متهمة تم تحويلهم إلى المحاكم.



وأشارت الإحصائية إلى أن عدد قضايا «جلب» المواد المخدرة بلغ 142 قضية، متهم فيها 177 شخصا، فيما بلغت قضايا «الاتجار» بالمخدرات 291 قضية، متهم فيها 492 شخصا، وبلغت قضايا التعاطي 1118 قضية، متهم فيها 1426 متهما.