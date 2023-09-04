محمد الجلاهمة



أخمد رجال الإطفاء ظهر أمس حريقا اندلع في 5 شاليهات بمنطقة أمغرة دون وقوع إصابات.



وفي التفاصيل ان مركزي إطفاء الجهراء الحرفي والتحرير توجها ظهر امس فور ورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في منطقة امغرة، حيث تبين ان 5 شاليهات في موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع اندلعت بها النار، فتمت محاصرتها من جميع الجهات بعد اخلاء الموقع من العمال، ومن ثم اخمادها بواسطة خراطيم المياه قبل انتشار النار الى المخازن والمحال المجاورة. وقام رجال الاطفاء وبعد اخماد النار الذي استمر لعدة ساعات بفتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.