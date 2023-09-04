منصور السلطان



تمكن رجال أمن الجهراء من إسقاط تاجر مخدرات خليجي الجنسية يروج المواد المخدرة في جواخير كبد وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن معلومات وردت لرجال أمن الجهراء تفيد بقيام تاجر مخدرات خليجي الجنسية بمزاولة نشاطه في بيع المخدرات على المتعاطين في جواخير كبد، وخلال رصده في جواخير كبد تمت مداهمته والسيطرة عليه قبل الفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته على 744 حبة مخدرة من أنواع «لاريكا - كبتاغون» وسلاح أبيض ومبلغ مالي. وخلال التحقيق الأولي معه، اعترف بأنه يتاجر في المواد المخدرة منذ شهور وأن أغلب زبائنه المتعاطين من فئة الشباب، وأنه اختار جواخير كبد لبيع المخدرات ليكون بعيدا عن أعين رجال الأمن.



وعليه، تمت إحالته وكمية المواد المخدرة المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.