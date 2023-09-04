شاركت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، في حفل تكريم الدفعة الاولى من المتدربين والمتدربات الذين شاركوا في أكاديمية القبس ماستر كلاس، وذلك كجزء من دورها المجتمعي كراع رئيسي للفعالية.



وبالإنابة عن stc ألقت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم كلمة تشجيعية وتحفيزية للمشاركين في الاكاديمية التي تتماشى أهدافها مع مبادرة الشركة التعليمية «upgrade» التي تركز على المساهمة في تمكين الشباب ودعم نظام التعليم المحلي. وكان من ضمن الحضور ناصر المؤمن المدير التنفيذي لمؤسسة القبس الإعلامية، وطارق العثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة، كما حضر عدد من ممثلي المؤسسات الراعية المشاركة، بمن في ذلك أعضاء من فريق عمل العلاقات العامة في stc. وفي كلمتها، أشادت الجاسم بالتعاون المثمر بين كل الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي وتطوير إمكانياتهم وتنمية قدراتهم. وأكدت اعتزاز stc بالمشاركة في مثل هذه المبادرات من خلال برامجها المستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تركز على دعم المجتمع، لافتة إلى دور المؤسسات في تشجيع الشباب على المشاركة في البرامج التعليمية التي من شأنها صقل مهاراتهم ودعم مساراتهم المهنية المستقبلية.



وعلاوة على ذلك، سلطت الجاسم الضوء على أوجه التعاون المختلفة بين stc والقبس، وأشادت بالإقبال الناجح على المرحلة الأولى من أكاديمية القبس ماستر كلاس، مؤكدة على أن stc تسعى دوما للمساهمة في تثقيف وتوعية وتدريب الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل ناجح ومشرق، مستفيدة من شبكة علاقاتها الناجحة مع شركائها من مؤسسات الكويت المختلفة. وأضافت: «لطالما كانت stc داعمة للعمل المجتمعي باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر نجاحها وريادتها، وركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتها للنمو والتطور، لذا حرصنا على إطلاق المبادرات المستدامة المتنوعة تحت مظلة «وياك» التي تركز على دعم المبادرين وأصحاب المشاريع، وكذلك مبادرة upgrade التعليمية». وتقام الدورة التدريبية التي تنظمها القبس على مرحلتين مختلفتين على مدار 4 أسابيع في AUM بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة. وتم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية والإبداعية في السوق المحلية. وحصل الطلاب على فرصة للتعرف على مواضيع مختلفة وتطوير كفاءاتهم على يد عدد من المهنيين المتمرسين.