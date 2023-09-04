في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر أغسطس الماضي، وهم: بدر محمد الصراف، هدى عبدالله سليمان الفارسي، دلال عادل سالم الراشد، سارة بدر مبارك الحجرف، صباح سلطان سالم الفضلي، هلا ضياء حيدر أبوالحسن، عبدالله حسين وهبة، حسين محمد فقيه، ميشيل نتاشه جونسون، وفراس حسين جاسم أكبر - قاصر. يذكر أن 30 نوفمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 2 مليون دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع. ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.