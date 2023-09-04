محمد العثمان: زيادة قيمة جوائز الحساب تعكس مدى حرصنا على تميز عملائنا

«الجوهرة» يدعم الجهود الهادفة لترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي



يلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير تجربة مصرفية متكاملة يحصل فيها العملاء على أفضل برامج المكافآت وأكبر الجوائز في الكويت، ولذلك منذ بداية العام، زاد «الوطني» قيمة الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة 4 أضعاف لتصبح مليون دينار يتم السحب عليها 3 مرات سنويا.



وقد أعلن البنك عن ثاني مليونير يفوز بالجائزة الكبرى هذا العام، حيث فاز علي حسين عباس المحميد، وقد تم السحب إلكترونيا بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة «ديلويت» العالمية، وذلك في إطار تعاون بنك الكويت الوطني مع مدقق حسابات خارجي لمراجعة عملية السحب التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



ومنذ بداية العام 2023، زاد «الوطني» القيمة الإجمالية لجوائز سحوبات حساب الجوهرة بأكثر من الضعف لتصبح 4.925 ملايين دينار سنويا، كما زاد قيمة جائزة السحب الأسبوعي بأربع أضعاف لتصل إلى 20 ألف دينار.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «سعداء بالإعلان عن ثاني مليونير هذا العام بعدما زدنا قيمة جوائز حساب الجوهرة بأكثر من الضعف ضمن سعينا ليكون عملاؤنا الأكثر تميزا وبما يثري التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».



وأشار العثمان إلى أن زيادة قيمة جوائز حساب الجوهرة تعكس استراتيجية الوطني الرامية إلى حصول العملاء على تجربة مصرفية شاملة تتضمن مكافآت استثنائية إلى جانب خدمات ومنتجات مصرفية مميزة.



وأضاف: «يعد حساب الجوهرة وسيلة مهمة للربح والادخار والتخطيط للمستقبل لكل أفراد العائلة، إضافة إلى دعم الحساب جهود الوطني الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي».



وأكد على أن كل ما يقدمه الوطني من خدمات وحلول دفع يستند إلى تواصل مستمر مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم، وإجراء دراسات دقيقة باستخدام أدوات تحليلية واستطلاعات لآراء العملاء.



ويمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحاليين أو من خلال زيارة أقرب فروع بنك الكويت الوطني.



ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لكل عميل هو 500 ألف دينار في جميع حسابات الجوهرة. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.