تحتفل علامة جيب التجارية وجيب جامبوري هذا الصيف بمرور 70 عاما على انطلاق المغامرة الشيقة على الطرق الوعرة، فمنذ العام 1953، أصبح مسار «روبيكون تريل»، المعروف بأنه أحد أصعب المسارات على الطرق الوعرة في العالم، رمزا لأسلوب الحياة المليء بالمغامرات على الطرق الوعرة لمجتمع عملاء جيب وسيارات الدفع الرباعي.



وهذا الصيف، احتفل 450 من عشاق سيارات جيب وعائلاتهم وأصدقائهم، الذين يقودون حوالي 125 سيارة جيب رانجلر وجلاديتور، بذكرى مرور 7 عقود على انطلاق فعاليات روبيكون تريل من خلال عيش مغامرة الأحلام على الطرق الوعرة، مع إظهار أن سيارات جيب الخاصة بهم يمكنها التعامل مع المستحيل وإعادتهم إلى المنزل.



وفي هذا السياق، قال جيم موريسون، نائب الرئيس الأول ورئيس علامة جيب التجارية في أميركا الشمالية: «على مدى أكثر من 80 عاما، ساهم مجتمع عملاء جيب في إثراء علامة جيب التجارية، وعلى مدى 70 عاما من تلك السنوات، كانوا يرون مسار روبيكون واحدا من أصعب المسارات على الطرق الوعرة في العالم، وقد كان ولايزال، بفضل جمال تضاريسه الطبيعية».



وأضاف: «يعتبر التغلب على مسار روبيكون تريل دليلا على أن سيارات جيب يمكنها حرفيا السير في أي مكان والقيام بأي شيء، ليؤكد ذلك مدى ارتقاء سيارات جيب 4xe بقدراتها إلى مستوى غير مسبوق، مع إبراز جهود الشركة لتجاوز القيود وتطوير الجيل التالي من سيارات 4xe الكهربائية التي يمكنها بلا شك التغلب على ما يبدو مستحيلا».



ويقع مسار روبيكون تريل الشهير في شمال كاليفورنيا بالقرب من بحيرة تاهو في جبال سييرا نيفادا، ويمتد على مسافة 22 ميلا تقريبا من أصعب التضاريس على الطرق الوعرة على هذا الكوكب، وهي التضاريس التي تم تصميم وبناء سيارات جيب ذات الدفع الرباعي للتغلب عليها.



وتغطي فعاليات جيب جامبوري 17.5 ميلا من أصعب التضاريس أثناء جولاتها. وتتراوح الارتفاعات خلال المسار من حوالي 5.400 قدم إلى أكثر من 7.000 قدم (حوالي 1.646 مترا إلى أكثر من 2.134 مترا). واليوم، يشتهر مسار روبيكون تريل على نطاق واسع بأنه أصعب الطرق الوعرة في الولايات المتحدة.



من جانبه، قال بيرس أوملوف، الرئيس والمدير التنفيذي لجيب جامبوري: «في العام 1953، عندما نظم مارك سميث أول فعالية لجيب جامبوري على الإطلاق بحضور 55 سيارة ويليز، وعبر معهم جبال سييرا نيفادا عبر مسار روبيكون تريل، كان ذلك بمنزلة انطلاقة فعاليات الطرق الوعرة».



وأضاف: «في العام التالي، شاركت شركة ويليز موتورز المصنعة لسيارات جيب آنذاك - في هذه المغامرة، وأصبحت فعاليات جيب جامبوري تقليدا على الطرق الوعرة منذ ذلك الحين، ومازالت تنمو وتتوسع كل عام. وشهدنا مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الاهتمام بهذه الفعاليات، لاسيما بعد جائحة كوفيد-19».



وقد استخدم مهندسو جيب منذ فترة طويلة مسار روبيكون تريل لتطوير واختبار سيارات SUV الفائقة، بما في ذلك جيب رانجلر. لقد أحدثت سيارة رانجلر روبيكون، التي تحمل اسم مسار روبيكون تريل الأسطوري، نقلة نوعية في صناعة السيارات في صيف العام 2002.