

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (سلطان) عن إطلاق مكافآت مشتركة للعملاء بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، بحيث يمكن لعملائها الحصول على 5% من نقاط برنامج مكافآت الوطني مع كل عملية شراء في «سلطان» بقيمة 20 دينارا أو أكثر، عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع، في أي من مراكز «سلطان إكسبرس» أو «سلطان» المتواجدة في العديلية وسلوى والجابرية والكوت مول وسوق شرق والسالمية.



ويستفيد من هذه المبادرة أيضا عملاء «سلطان» المشتركون ببرنامج الولاء «كنزي» من «سلطان»، حيث سيحصلون على «كوينز» إضافية عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع.



وفي هذا السياق، قال مدير الشراكات في شركة سلطان عبدالله الشنفا: «يسعدنا أن نتعاون مع برنامج مكافآت البنك الوطني وأن نوفر عروضا مميزة لعملائنا المشتركين وتمكينهم من زيادة مكافآتهم مع كل عملية شراء، فهدفنا دائما هو توفير تجربة تسوق غير مسبوقة ومزايا حصرية وعروض دائمة تجعلنا الخيار الأمثل دائما من حيث تجربة التسوق، والأسعار التنافسية، وجودة المنتجات وتنوعها».



من جهتها، قالت رئيسة العلاقات التجارية في بنك الكويت الوطني شوق العلي: «برنامج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج مكافآت في الكويت، حيث يتضمن أكثر من 900 محل تجاري. ونحن سعداء اليوم بانضمام سلطان إلى برنامجنا الرائد، هذا الاسم العريق في قطاع البيع بالتجزئة في الكويت. وإننا على ثقة بأن عملاءنا يتطلعون إلى استخدام بطاقات الوطني في أسواق سلطان المنتشرة في الكويت».



ويقدم برنامج الولاء «كنزي» من «سلطان» عروضا خاصة للعملاء المشتركين عند شرائهم من خلال الأفرع أو عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق «سلطان»، منها استبدال «الكوينز» لدفع قيمة مشترياتهم، وعروض ومكافآت مصممة خصيصا لهم تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء استبدال «الكوينز» واستخدامها بشكل فوري والاستفادة من عروض توفيرية قيمة.