أجرى البنك التجاري السحب الأسبـــوعي والشهري على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصـــور الظفيري، وقام البنك بتغطية السحوبــات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز أشرف حلمي بشير بشاي في سحب حساب النجمة الشهري بجائزة 20 ألف دينار، فيما فازت بشرى عادل العنزي بسحب حساب النجمة الأسبوعي بجائزة 5 آلاف دينار.



يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب.