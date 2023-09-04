في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملته البيئية بالتعاون مع مزرعة البحيرة، وهي واحدة من أبرز المزارع السياحية في الشرق الأوسط، تحت شعار «ازرع حياة مع KIB»، حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وبهــــذه المناسبـــة، قال عبدالعزيز الثواب، اختصاصي في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB: «إن هذا التعاون مع مزرعة البحيرة دليل على التزام KIB الثابت في تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية، وتحقيق ازدهار المجتمع، والمساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يدرك البنك مدى أهمية دعم الأعمال المحلية في إطار استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، عبر تفعيل مبادرات الاستدامة تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، وذلك بما يتوافق مع شعاره الأساسي (بنك للحياة)».



وأكد الثواب: «إن هذه الاتفاقية تمنح عملاء KIB خصما بنسبة 20% على مختلف منتجات المزرعة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية، والمعدات الزراعة، وغيرها. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخصومات الحصرية، عند الدفع باستخدام بطاقات KIB سواء في المزرعة أو «أونلاين» عبر موقعها الإلكتروني».



وعلاوة على تقديم تلك الخصومات، سيتضمن التعاون قيام KIB بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو البيئية التوعوية لمالك مزرعة البحيرة، عبدالرحمن إبراهيم العوضي، عبر مختلف منصات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيشارك خبراته ومعلوماته حول آلية اختيار النباتات الداخلية المناسبة، وزراعتها والعناية بها.