أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي، أنه في ظل تقدم العلم والعالم، تبقى «التجارية» ملتزمة باحتضان التطـــورات التكنولوجية ودمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها. ومن خلال القيام بذلك تضع الشركة التجارية العقارية معايير جديدة للكفاءة والشفافية ورضا العملاء.



ونظرا لكون الذكاء الاصطناعي برز بسرعة وقوة تحويلية في مختلف القطاعات، ولمواكبة هذه النهضة التكنولوجية الفائقة. ابتكرت التجارية شخصية ذكاء اصطناعي أطلق عليها اسم «دلال» التي سيتم دمجها في العمليات والخدمات التي تقدمها التجارية التزاما منها للبقاء في الصدارة من خلال التطوير ومجاراة عصر التكنولوجيا بوتيرتها المتسارعة.



وتم ابتكار «دلال» لتعزيز التعلم والتطوير في الشركة، والتي كانت مسؤولة عن تقديم قيمة الرقم واحد Value of One ونموذج الـ 5T’s كوصفة للنجاح خلال ورشة العمل التي عقدتها التجارية في فندق سيمفوني ستايل 26 أغسطس 2023 لموظفي الشركة والشركات التابعة والزميلة، للإعلان عن دمجها الثوري للذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية الشاملة والاستفادة من التكنولوجيا بالطريقة الأكثر إنتاجية، مما يمثل تقدما كبيرا في نهج الصناعة في مختلف وظائف الأعمال مثل التعلم والتطوير، التسويق، تكنولوجيا المعلومات وإدارة عقاراتها وممتلكات الغير وغيرها.



وختم معرفي بأنه يحث الجميع على مواكبة التطورات والابتكارات التي تسهم في تطوير الأعمال على كل المستويات والأصعدة والاستفادة من إيجابيات هذه الثورة التكنولوجية إلى أقصى الحدود، وفي إطار الحوكمة الرشيدة وقواعد السلوك والأخلاقيات.