أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين 31 و32 لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي شريفة أحمد الرفاعي، وذلك عن شهر يوليو 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: طلال حمد الناصر، عبير إبراهيم الجريوي، عبدالعزيز مطلق العازمي، سعد أحمد الميع، خميس معيش المطيري، عذبه أحمد السبيعي، إيمان محمد البناي، عايدة يوسف المريشد، محمد نزار الدين زهير الدين، سليمان عبدالله الحبيب، فهد مصلح العازمي، راندا رائف رضوان، عبدالظاهر محمد الشلقاني، محمد سمير إسماعيل، سلمان محمد سيف الديحاني، إبراهيم فكري الحبيبي، مرام دخيل الشمري، محمد فاضل علي، جاسر مدعج المطيري، وحاتم حريس السيد.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعـــدل 1500 دينـــار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عـــن 50 دينـــارا في نهايـــة كل شهر خـــلال الأشهـــر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.



ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العمـــلاء واحتياجاتهم وتحقيــق تطلعاتهـــم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.