بيروت ـ عمر حبنجر



تتزايد الانطباعات بأن «حوار الأيام السبعة» الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كمقدمة شرطية للشروع بعقد جلسات انتخاب رئاسية متتالية ومتتابعة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، فصل آخر من اللعب في الوقت الإقليمي الضائع.



وبات جليا اتساع نطاق ردود فعل المعارضة، وفي طليعتها «القوات اللبنانية» التي أكد رئيسها د.سمير جعجع، في ذكرى «شهداء القوات» أمس، رفضه الحاسم للحوار المطروح، ما يكاد يجعله من سابع المستحيلات.



وخص جعجع حيزا مهما من خطابه للحديث عن دعوة الحوار رافعا سقف الهجوم عليه وعلى الداعين له، معتبرا أن الحوار الذي يعنيه محور الممانعة هو «لخنقنا وقتلنا وان نفعل ما يريدون»، وقال لو كان لمرشح محور الممانعة 65 صوتا لما كان دعا إلى الحوار، وقال «غير مستعدين لسلوك طريق جهنم ونصرخ على بعبدا ما بفوتوا، ومستعدون لتحمل الفراغ الرئاسي لشهور وغير مستعدين لسيطرة الدويلة على الدولة»، وأردف «قد ما اغتالوا على بعبدا لن يدخلوا».



وأضاف «الحقيقة العالية تعطينا الفكرة الأوضح عن فريق الممانعة الإجرامي بامتياز»، متهما إياه بحماية «التهريب الذي يكلف الخزينة المليارات». واعتبر أن فريق الممانعة يريد التصرف خارج الدستور وإلا «الاغتيالات»، مشيرا إلى «أن أي جريمة يتهم فيها محور الممانعة يتدخل بالقوة لوقف التحقيق ومنع الحقيقة»، واتهم حزب الله بـ«وقف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت لذلك نطالب بالتحقيق الدولي».



وتساءل «من الذي كان يعطل تشكيل الحكومات في كل مرة لأشهر طويلة لكي يؤمن وزارة الطاقة ووزارة الأشغال وغيرها لحلفائه؟ ومع من كانت وزارة المالية من 10 سنوات تقريبا حتى الآن؟ ومن بعث ميليشياته عندما طفح كيل اللبنانيين وتوجهوا إلى الشوارع والساحات احتجاجا على أوضاعهم المأساوية ليضربوا المحتجين ويحرقوا خيمهم ويجبرونهم على وقف تحركهم؟». وتابع «من هو مشجع التهرب الضريبي والجمركي الذي يكلف الخزينة اللبنانية نحو المليارين دولار بالسنة؟ الجواب محور الممانعة، ثم محور الممانعة، وليس آخرا محور الممانعة».



وقال «هل كل هالموبقات والفساد وتعطيل القانون قدر عملون محور الممانعة بالـ 30 أو 40 نائب اللي عندو ياهن؟ أكيد لأ، لقد تمكن من فعلهم من خلال عمليات الاغتيال والعنف والتهديد والتخويف، من خلال منظومة خارج الدولة وخارج القانون وخارج كل منطق للعيش المشترك وبيرجع بيعيطلك عالحوار».



وأضاف «يعني من بعد كل اللي عاملو محور الممانعة، والشنائع والفظائع والفساد بيرجع بعيّطلك عالحوار».



وتابع «دقت الساعة التي يجب ان نقرر فيها إذا كان لبنان الحاضر هو ما نريد».



وحذر من ان هناك «محاولة جدية لتغيير كل شيء في لبنان ليطابق مواصفات الممانعة. والبعض يحاول التهرب من الواقع والحقيقة ونحن مصممون على المواجهة». وأضاف «نحن مع لبنان الذي يبني العلاقات مع الخليج والعرب لا سورية الأسد وإيران». لكن المفاجأة التي استجدت على هذا الصعيد، أمس، تمثلت بموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا في عظته الأسبوعية من الديمان إلى الحضور.



وأضاف الراعي «الحوار الذي دعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرد من المصالح الشخصية والفئوية»، وتابع «الحوار يتطلب الصراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية والبحث عن الحقيقة الموضوعية».



وأكثر من ذلك، هناك من يطرح جلسات انتخابية وحوارية في آن معا، كحل وسط بين المطالبين بالحوار قبل الانتخاب، كما هو اقتراح بري، وبين المنادين من المعارضين وفي مقدمتهم «القوات اللبنانية» التي تصر على انتخاب الرئيس أولا وفق النصوص الدستورية، ثم الشروع بالحوار تحت رعاية هذا الرئيس، حول المسائل الإصلاحية.



على ان بعض «المعارضة» قرأ في طرح الرئيس بري محاولة التفاف جديدة على انتخاب رئيس الجمهورية ما يفترض رفضه، أسوة بالموقف الحازم من دعوة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الحوارية، حتى إن ثمة من اعتبر طرح بري غايته إجهاض دعوة لودريان الحوارية، مع تصنيفها في خانة «الكباش» الفرنسي ـ الإيراني حول الاستفادة من الاستثمارات النفطية الواعدة في جنوب لبنان.



بالنسبة لمهمة الموفد الفرنسي لودريان، في ضوء هذه المستجدات المعيقة، في تقدير المصادر المتابعة انها لن تحقق أكثر مما حققت مبادرة سلفه باتريك دوريل.