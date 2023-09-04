أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمرسوم تشريعي سابق، والمتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن المرسوم التشريعي رقم 32 الصادر أمس يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.



وبحسب المرسوم، تحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.



ويعد هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.