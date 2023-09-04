

القاهرة - مفرح الشمري

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افتتحت مصر وفرنسا ومملكة البحرين اول عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 30، حيث عرضت في مركز الهناجر المسرحية المصرية «الرجل الذي أكله الورق» لفرقة جروتسك، وهي مأخوذة عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، وقام بتقديمها مجموعة من الشباب، هم: علي الكيلاني، عمر فتحي، أنطون فؤاد، محمود مكرم، وآخرون.



ناقش العرض مأساة المواطن المعاصر في مواجهة الرأسمالية، والعمل في القطاع الخاص وما يسببه من أعباء على عاتق الإنسان ما يترتب عليه الاستدانة والمرض وقلة العائد المادي مقابل الجهد الكبير المبذول، فالقصة تحكي عن رجل أكلته الديون أو بمعنى آخر أكله الورق، حكاية عامل شريف في مواجهة وحش كاسر اسمه المال.



وعلى خشبة مسرح البالون، قدمت مملكة البحرين مسرحية «السيد والعبد»، إنتاج: مسرح الصواري، سينوغرافيا وإخراج: خالد الرويعي، تمثيل: أحمد سعيد وصالح الدرازي.



قدم العرض عدة تساؤلات تتلخص بأن «هل نحن أحرار في اختياراتنا أم أنها اختيارات حسب الوضع الذي نعيشه؟» كما اكد أن هناك مرجعية أخلاقية ثابتة للسلوك، والسياق الذي يدفع الإنسان لتبرير أعماله شرا كانت أم خيرا، مؤكدا أن ما من حقيقة ثابتة في هذا الوجود سوى الموت، وقد نجح المخرج خالد الرويعي في توصيل الرسالة التي يريدها من هذا العرض من خلال رؤيته الإخراجية المتماسكة والأداء المتزن من أبطاله أحمد سعيد وصالح الدرازي.