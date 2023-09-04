مفرح الشمري



ودَّع الجمهور الفنان الكبير ياس خضر والذي شيع في جنازة رسمية تقديرا لعطاءاته ومشواره الفني منذ الستينيات والذي تغنى خلاله بالعديد من الأغاني الخالدة مثل «عزاز» و«ليل البنفسج» و«تائبين» وغيرها من الأعمال الطربية التي تردد في وقتنا الحالي لجمالية كلماتها ولحنها.



وقد لقب الراحل بـ «صوت الأرض» وتجمعه بالكويت وأهلها علاقة طيبة وقدم فيها عددا من الحفلات الغنائية.



ونعته نقابة الفنانين العراقية في بيان جاء فيه: «رحل صوت الأرض» الفنان ياس خضر الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.



وقدم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، التعازي بوفاة الفنان الكبير، وأكد أنه ترك إرثا فنيا مميزا في تاريخ الفن العراقي.



وجاءت وفاة ياس خضر بعد ساعات قليلة من رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي عن عمر ناهز الـ 68 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.