القاهرة - محمد صلاح



يعيش الفنان كريم عبدالعزيز حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث يواصل تصوير مسلسله «الحشاشين» لرمضان 2024، ويتصدى لبطولة 3 أفلام دفعة واحدة من المقرر أن يبدأ في تصويرها قريبا.



ويقدم كريم في «الحشاشين» شخصية «حسن الصباح» زعيم طائفة الحشاشين الإرهابية، وتدور الأحداث في إطار تاريخي تشويقي أكشن، ويشارك في البطولة: فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وميمي جمال، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



ويستعد عبدالعزيز لتصوير فيلم «لعب عيال» الذي يعتبر امتدادا لفيلم رشدي أباظة وسميرة أحمد، وتم تقديمه بنفس الاسم في الثمانينيات وتشاركه بطولته: منى زكي، ويلعب كريم خلاله شخصية مهندس، وتدور الحكاية في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.



الى ذلك، يواصل كريم تقديم شخصيته الدكتور النفسي «يحيى راشد» ضمن أحداث الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» الذي يبدأ التجهيز له بداية العام الجديد، ويدور العمل في إطار رعب تشويقي، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



ويجسد كريم شخصية الفرعون توت عنخ آمون في فيلم «الفرعون الأخير»، والذي يبدأ تصويره في العام المقبل، ورصدت شركته المنتجة ميزانية ضخمة من أجل تقديمه، والعمل من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.