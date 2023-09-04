بشار جاسم



انطلقت عروض المسرحية الاستعراضية «Sing» قبل يومين على مسرح جمعية المرشدات، وهي من بطولة: هبة الدري وفهد باسم وطلال باسم ومنصور البلوشي وشملان العميري وشيخة العسلاوي ورتاج خاجة وأحلام التميمي، تأليف: عثمان الشطي، إخراج: عبدالله عباس، إشراف عام: نواف العلي، توزيع الأغاني: بدر كرم، كلمات: عبدالله خالد، ألحان: عبدالله عباس، مساعد مخرج: أماني الدوب ومحمد المنصوري، والعمل موسيقي استعراضي ضخم يتخلله العديد من المواقف الكوميدية بين الفنانين وتفاعل الجمهور.



«الأنباء» التقت مخرج المسرحية الفنان المميز عبدالله عباس، حيث قال: باختصار «Sing» عمل استعراضي هادف للطفل، وأنا شخصيا كنت حريصا جدا بهالموسم على ان اركز على تفاصيل القصة، وانها تكون هادفة للصغير قبل الكبير، وبينت للطفل ان الطموح والشغف شيء مهم بالحياة، وان التعاون هو أساس النجاح، وبخصوص الممثلين انا ما عندي تفرقة ولا عندي بطولة مطلقة، احب البطولة الجماعية، وأحب اركز على اكثر من شخصية علشان الطفل يحب التنويع ويحب يشوف شخصيات متعددة.



ويضيف: «أنا جدا سعيد بعودتي كمخرج لمسرحية «Sing»، كنت شايل الفكرة من راسي، خصوصا بشهر 9 لكن ما أنسى دعم هبة ونواف وإصرارهما على اني اكون المخرج، وحاولت من خلال عودتي ان اجدد وأطور، خصوصا مع كاست جديد علي، ولله الحمد الكاست رائع، والعمل اشتغلنا عليه شهر كامل وهي فترة صغيرة جدا على ضخامة وإنتاج هذا العرض، ويا رب تكون العودة حميدة، وراح يكون هالعمل متواجد بالعيد بإذن الله لأن المسرح اللي نعرض فيه صغير نوعا ما، وأنا افكر بديكور أضخم وأحتاج لمسرح اكبر لنا كفريق وللجمهور الكريم اللي امتعنا خلال هاليومين بحب كبير وشغف للمسرح».