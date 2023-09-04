مبارك الخالدي



اكتملت صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في معسكره في دبي، وذلك بعد التحاق اللاعب الدولي شبيب الخالدي بصفوف «الأزرق» قادما من فريق حتا الإماراتي. ويواصل منتخبنا تدريباته في ملاعب الضباط على فترتين صباحية ومسائية تحضيرا لمواجهة منتخب البحرين الخميس المقبل في مباراة دولية ودية ضمن معسكره والخاص بالاعداد لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والهند والفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا، حيث ستنطلق التصفيات في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي الأزرق أيضا منتخب قرغيزستان يوم 11 الجاري في ختام المعسكر.



الأولمبي وتصفيات آسيا



وفي جانب آخر، كثف منتخبنا الأولمبي من تدريباته على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي وذلك استعدادا لمواجهة منتخب تيمور الشرقية الأربعاء المقبل في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تضم المجموعة أيضا منتخبي العراق ومكاو.



وتميزت تدريبات منتخبنا بالحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، كما طالب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايمليو بيكسي بالتزام التركيز في التعليمات الفنية طوال الـ 90 دقيقة وعدم التسرع في إنهاء الهجمات.



وكان بيكسي قد تلقي تقريرا من مساعديه عن الحالة الفنية لمنتخب تيمور الشرقية وابرز لاعبيه.



وفي شأن متصل، وصل منتخبا العراق وتيمور الشرقية إلى البلاد أمس، حيث تدرب العراق على ملعب الساحل، فيما تدرب منتخب تيمور الشرقية على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي.