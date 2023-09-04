يعقوب العوضي



توج منتخب الأشبال (ب) بلقب بطولة اتحاد اليد الودية الأولى للأشبال والتي اختتمت أمس الأول على صالة مجمع «أرينا مول» في منطقة صباح الأحمد البحرية برعاية رئيس الاتحاد أحمد الشحومي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب (ج) 14-11 بالرميات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 11-11.



وعقب المباراة الختامية، قام أحمد الشحومي وأمين السر المساعد في اتحاد اليد عبدالله الذياب وكل من مدير اللعبة في الصليبخات حسين صيوان ومدير اللعبة في القرين عبدالعزيز يالوس ومساعد مدير اللعبة في القرين حامد مزعل ونائب رئيس الجهاز الإداري في السالمية إبراهيم صنقور ومدير اللعبة في الشباب مبارك دحل بالإضافة إلى مساعد مدير اللعبة في الفحيحيل سعد عنبر ومساعد مدير اللعبة في خيطان علي المنصور وإداري اللعبة في نادي الكويت فيصل العنزي بتسليم كأس البطولة وتتويج المنتخبات الثلاثة المشاركة في البطولة.



وشكر رئيس وأعضاء اتحاد اليد مديري اللعبة في جميع الأندية لحضورهم ومساندتهم لأبنائهم اللاعبين وحرصهم على تطوير اللعبة ومتابعتها ورفع مستواها العام، حيث شهدت المنافسات حضورا وجمعا غفيرا من محبين اللعبة وذوي اللاعبين، ونالت البطولة استحسان الجميع، كما شهدت البطولة بثا حيا حصريا وتغطية شاملة لفعالياتها من المركز الإعلامي للاتحاد بهدف إيصال التفاصيل لذوي اللاعبين ومحبي اللعبة الذين لم يتمكنوا من حضور الفعالية.



هذا، وأكد الذياب أن إعداد المنتخبات الوطنية في المراحل السنية وخاصة الأشبال يستلزم متابعة وحرص كبيرين من الأجهزة الفنية والإدارية وليس فقط على مستوى الاتحاد بل وفق إعدادهم بشكل صحيح في أنديتهم على مدار المواسم، مضيفا: «الإعداد لا يتوقف على الجانب الفني والبدني لكن يتخطاه إلى الجانبين الذهني والنفسي وهي مهمة بالغة الصعوبة حيث انها حجر أساس تحضير اللاعبين للمستقبل القريب لتمثيل اليد الكويتية في المحافل الدولية المختلفة».



وأشاد بمستوى اللاعبين في البطولة، مؤكدا أن ظهورهم بالمستوى الفني المطلوب دليل على العمل الجاد والجاري من الاتحاد في الفترة الماضية، والتي بدأت بمرحلة التدريبات اليومية للاعبين في صالة الشهيد فهد الأحمد وانتقلت إلى معسكر «أرينا مول» الداخلي.



وأثنى الذياب على الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مشعل العدواني والجهاز الإداري بقيادة إداري منتخب الأشبال شاكر ارتي، كما توجه بالثناء لأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد وعلى رأسهم رئيس الاتحاد أحمد الشحومي.



من زاوية أخرى، أجمع إداريو الأندية على أن ما يقوم به اتحاد اليد في مختلف لجانه ضرورة ملحة ومطلب، حيث أشادوا بالبطولة الودية وبمشاركة فئة كبيرة من اللاعبين، وبالاهتمام الكبير الذي سينعكس على فئة الأشبال بالإيجاب في الوقت الحاضر والمستقبل، كما توجهوا بالثناء والشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن دعم اللاعبين والاتحاد لرفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية.



إلى ذلك، ضم النصر المحترفين ، المصري محمود النعمان لموسم واحد قابل للتجديد، والأوكراني طارق قاسيموف.