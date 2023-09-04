تعهد موقع يوتيوب بحذف «النصائح» الخطرة في مجال الصحة التي ترد عليه، في خطوة لم تقنع متخصصين في المعلومات المضللة ينددون بنقص الشفافية.



وفي مواجهة تفشي المعلومات الطبية الخاطئة منذ أزمة كوفيد-19، بدأ الموقع (المملوك لشركة غوغل) في العام 2022 مطاردة المضامين المناهضة للقاحات، ثم المحتوى الذي يشجع اضطرابات الأكل.



وبعد عام على ذلك، أكد يوتيوب عزمه الذهاب إلى أبعد من ذلك عبر ملاحقة المعلومات الكاذبة بشأن السرطان.



وحذر الموقع من أن مستخدم الإنترنت الذي ينشر معلومات صحية كاذبة سيحذف مقطعه، وبعد ثلاث محاولات سيتم حظر قناته أو حسابه، وهو قرار يمكن الطعن به، بحسب الموقع.



واعتبر عالم الاجتماع لوران كوردونييه من مؤسسة ديكارت الفرنسية المتخصصة في القضايا المرتبطة بالمعلومات خلال حديث لوكالة فرانس برس، أن يوتيوب «يمتثل فقط لالتزاماته!» مع أن المنصة تؤكد أن مشروعها طويل الأمد.



وشكك الباحث بفعالية التدابير المعلنة، مؤكدا أن «ناشري المعلومات الصحية المضللة متواجدون بقوة على موقع يوتيوب بالفرنسية»، لافتا خصوصا إلى انتشار إعلانات تحمل معلومات مضللة مثل تلك التي شوهدت في منتصف الصيف في مقاطع «ترفض ضرورة ترطيب الجسم خلال موجة الحر، بحجة أن سكان الصحراء يشربون القليل جدا» من السوائل.



وقالت الصحافية أنجي هولان، رئيسة الشبكة الدولية للتدقيق بصحة المعلومات التي تعد وكالة فرانس برس جزءا منها، «يضم موقع يوتيوب مضامين كثيرة لدرجة أنه من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت جودة المعلومات تشهد تحسنا أم لا».



وأكد موقع يوتيوب أنه حذف بين يناير وأبريل 2023 أكثر من 8.7 ملايين مقطع فيديو، تم رصد أكثر من 90% منها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وفي إطار المعركة اليومية ضد المعلومات المضللة في مجال الصحة، أعرب كليمان باستيه، من مجموعة «ليكستراكتور»، عن «عدم ارتياحه لأننا نعهد إلى شركة خاصة مهمة تحديد ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله، ومن هو الموثوق به في مواضيع معقدة إلى هذا الحد...».