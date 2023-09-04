وجد المشاركون في تجمع بالولايات المتحدة أنفسهم محاصرين في وسط صحراء نيفادا بعدما حولت أمطار غزيرة موقع هذا الحدث السنوي إلى حقل من الوحل، مرغمة المنظمين على إغلاق أبوابه.



ونشر منظمو «الرجل المحترق» Burning Man في حساب التجمع على موقع «إكس» (تويتر سابقا) بصورة متكررة منذ منتصف ليل السبت، أن أبواب موقع بلاك روك سيتي ومطاره «تبقى مغلقة، وأرجئ أي دخول أو خروج حتى إشعار آخر»، ما يمنع المشاركين من مغادرة الموقع والوافدين من التوجه إليه.



كما دعا المنظمون المشاركين الموجودين في المكان إلى «الحفاظ على المياه والمؤن والوقود والبحث عن ملجأ دافئ وآمن».



وأدت الأمطار الغزيرة إلى تحول ساحة «لا بلايا» الشاسعة التي تشكل النقطة المركزية للتجمع إلى ميدان وحل لا يمكن سلوكه.



وإن كانت الأمطار توقفت نهار السبت، إلا أنه تم تعليق معظم الأنشطة المقررة ومن ضمنها إشعال المجسم الخشبي العملاق المنصوب في وسط ساحة «لا بلايا» والذي يعطي المهرجان اسمه ويؤذن بنهايته.



وواجه التجمع العام الماضي موجة قيظ شديدة مصحوبة برياح عاتية جعلت التجربة شاقة على المشاركين.