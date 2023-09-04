ينتظر أطفال بريكستون في جوهانسبرغ طوال السنة مهرجان الأنوار الحافل بالمصابيح والأضواء والمواكب الموسيقية، مع مسيرته الليلية النادرة في هذا الحي الشعبي من المدينة.



وبمناسبة حلول المهرجان، ينظم حي بريكستون في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا التي يتفشى فيها الإجرام والفقر المدقع، مسيرة احتفالية تجوب شوارعه المحاطة بمنازل متواضعة وأسوار تعلوها أسلاك شائكة.



ومن النادر أن يتمكن سكان الحي من التجول بحرية خلال الليل في أزقته دون أن يخشوا التعرض لحادث.



وانطلق الاحتفال مساء امس الاول في ظلمة دامسة في ظل انقطاع الكهرباء الذي اعتاده الحي. ومع إطفاء مصابيح الشوارع، تلألأت الزينة البراقة في شعر المشاركين وأشرطة الأضواء المجهزة ببطاريات ملفوفة حول أعناقهم ورؤوسهم.