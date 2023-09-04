أكد عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان، أن الوضع التعليمي في الكويت متدهور ويحتاج إلى انتفاضة شعبية ودعم القيادة السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية ويحتاج مؤتمرا وطنيا للنهوض بالتعليم من جديد. وقال العليان إن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت ويتبقى الجمع بينهما خارج الكويت، لافتا إلى أن الرأي الفني للجهات الحكومية كان بعدم الموافقة وبانتظار الرأي القانوني الحكومي. وأضاف انه في التقرير النهائي سيكون هناك حرص على عدم المساس بجودة التعليم، وعدم تأثر مقار العمل.



وأضاف: نوجه رسالة واضحة للحكومة ورئيسها بأننا سنحاسبهم إذا لم يعالجوا مشكلة استمرار الوظائف القيادية التعليمية بالتكليف، مشيرا إلى أن اختلاف تقييم طلبة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية في ظل وجود نظام قبول واحد في الجامعة يؤدي إلى عدم عدالة أو تكافؤ الفرص في التقديم للابتعاث.



وذكر أنه ونوابا تقدموا باقتراح بقانون بشأن تحمل الدولة نفقات كل كويتي يرغب في استكمال دراسته بشرط أن يكون في إحدى الجامعات المتميزة.



وقال العليان: لن نقبل بقانون تنظيم الإعلام الجديد بالشكل الذي اطلعنا عليه، فنحن كأعضاء جئنا لتعزيز الحريات وإيقاف كل القوانين المقيدة لها ولن نقبل بسجن شخص بسبب كلمة أو تغريدة. وأشار العليان إلى ان لجنة حماية الأموال العامة مكلفة بفتح ملف مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية النيابية ـ الحكومية نجحت في عملها بعد إقرار المجلس 4 قوانين متفق عليها في الخارطة التشريعية بدور الانعقاد الأول، ولفت إلى أن أولويات النواب في الدور المقبل تتضمن قانون القوائم النسبية وقانونا جديدا للمحكمة الدستورية وتعديل لائحة مجلس الأمة وتحسين معيشة المواطنين وزيادة معاشات المتقاعدين وإعادة النظر في رواتب الموظفين.