احتفى الرئيس الإماراتي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالما إلى كوكب الأرض.

وقال بن زايد في منشور له على منصة "X": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء"، مضيفا: "صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".



وختم سموه بالقول "بكم جميعا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".



هذا، وكانت قد هبطت مركبة "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، الذي يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إضافة الى رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياف والرائدين الأميركيين ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ اليوم الإثنين قبالة سواحل فلوريدا.



وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.



وبحسب موقع محطة الفضاء الدولية، فإن أصعب مراحل رحلة العودة كانت عند اختراق المركبة للغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة تبلغ 28 ألف كيلو متر في الساعة، وفيها تصل درجة حرارة جسم المركبة إلى حدها الأقصى بنحو 1900 درجة مئوية، وتكمن خطورة تلك المرحلة في انقطاع الاتصال بشكل كامل بين مركز الاتصال الأرضي والمركبة لمدة تقدر بست دقائق.