دمشق- هدى العبود

نعت نقابة الفنانين في سورية ووزارة الثقافة المايسترو أمين الخياط الذي توفي عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



ولد الخياط في دمشق عام 1936 ونشأ في بيت يعشق الموسيقى، فوالده عبدالعزيز الخياط كان هاويا للفن ويستضيف في منزله العديد من المؤلفين والملحنين.



وتخرج الراحل في المعهد العربي للموسيقى عام 1954 بعد أن تعلم العزف على آلة القانون، وخضع بعد تخرجه للتدريب لمدة عام ضمن عدد من الفرق الموسيقية في مسارح دمشق. انضم إلى فرقة إذاعة حلب الموسيقية ثم عين بالمعهد العربي للموسيقى التابع لوزارة الثقافة، وملحنا في الإذاعة والتلفزيون بدمشق.



شكل عام 1963 فرقة الفجر الموسيقية التي ضمت مجموعة من العازفين المهرة أصبح 6 منهم رؤساء فرق موسيقية كبيرة لاحقا، وشارك في تأسيس نقابة الفنانين السوريين عام 1968، وتولى رئاستها لأربع دورات، كما انتخب في مجلس الإدارة عدة مرات.



لحن المايسترو الراحل أمين الخياط لكبار المطربين السوريين أمثال: ذياب مشهور، ومها الجابري، ومصطفى نصري، وفاتن حناوي، ومصطفى ماهر، وسمير حلمي، كما تعاون مع مطربين عرب من مصر وغيرها، ووضع الموسيقى التصويرية لبرامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام سينمائية.