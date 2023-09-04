وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، قال في مقدمته نصت المادة (20) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين إلى الوظيفة التي تليها مباشرة.

كما يجوز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار وزير الخارجية بناءً على اقتراح مجلس السلكين.

وحيث أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل عدد (30) وظيفة بدرجة محلق دبلوماسي وقنصلي من حملة الشهادة الجامعية درجتي الماجستير والدكتوراة بالتخصصات التالية (علوم سياسية – علم اقتصاد – إعلام – جغرافيا – علاقات دولية – قانون – تاريخ). ولما كانت وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من الوظائف الهامة والتي تتطلب كفاءة ومؤهلات خاصة لابد من توافرها لشاغلي هذه الوظائف الذين يمثلون دولة الكويت في الخارج والمحافل الدولية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) ما هي الأسس والمعايير التي وضعتها وزارة الخارجية للتحويل من وظائف الكادر الإداري إلى كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وما هو الأساس العلمي الذي تعتمد عليه الوزارة وهل العبرة بالتخصص أو المؤهل العلمي الذي عين به الموظف بالوزارة أم المؤهل العلمي الذي حصل عليه بعد استكماله الدراسة أثناء الخدمة مع تزويدي بنسخة من القرارات والضوابط المنظمة لذلك؟

(2) ما هي التخصصات المطلوبة للتعيين في كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي أو النقل من كادر الوظائف الإدارية لشغل إحدى هذه الوظائف وهل من بين هذه التخصصات (تقنية المعلومات – علوم الكمبيوتر – محلل نظم – محاسب – تاريخ فن) أم أن هذه التخصصات غير مطلوبة؟

(3) بتاريخ 16/11/2022 صدر قرار وزارة الخارجية رقم 53/2022 بشأن آلية طلب النقل من الوظائف المدنية العامة إلى كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي فما هي المعايير التي وضعتها الوزارة في اختيار التخصصات المدرجة بهذا القرار ولماذا لم يتم إدراج تخصص المحاسبة ضمن تخصصات (التسويق - الإدارة – الاقتصاد – التجارة) علماً بأن تخصص المحاسبة ضمن هذه التخصصات وجميعهم يتم الحصول عليها من كلية واحدة؟



(4) كم عدد حالات الموظفين الذين تم تعديل وضعهم الوظيفي من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية منذ عام 2013 وحتى ورود هذا السؤال مع تزويدي بعدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي لحصولهم على المؤهل العلمي أثناء الخدمة دون الحصول على أجازه دراسية وعدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي بعد الحصول على أجازه دراسية مع تزويدي بكافة الكتب والمخاطبات التي تمت بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية للموافقة على جمع هؤلاء الموظفين بين العمل والدراسة وكذلك المراسلات التي تمت لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل الوضع الوظيفي لكل حالة على حده؟

(5) هل تم رفض تعديل الوضع الوظيفي لأي من موظفي الوزارة الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات التي تعلن عنها الوزارة بصفة دورية للتعيين عليها بكادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي مع حصولهم موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل وضعهم الوظيفي، مع تزويدي بأسباب ومبررات الوزارة لرفض كل حالة من هذه الحالات على حده؟

(6) هل توجد لدى الوزارة لجنة مشكلة لدراسة طلبات التحويل من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من عدمه وفي الحالة الأولي يرجي موافاتي بأسماء أعضاء هذه اللجنة وآلية عملها؟

(7) ما هي آلية الوزارة في الإعلان عن تقديم طلب الحصول على أجازه تفرغ دراسي للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم أثناء الخدمة سواء الجامعية أو الماجستير والدكتوراه؟ وهل تراعي الوزارة إجراءات ديوان الخدمة المدنية في ذلك؟ وكم عدد الموظفين الذين تم منحهم أجازه تفرغ دراسي منذ عام 2013، مع موافاتي بصورة من المخاطبات والإجراءات الخاصة بكل حالة على حده؟

(8) نمى إلى علمي بأن القرار رقم (128/2023) الصادر بتاريخ 18/4/2023 بشأنً تحويل بعض الموظفين من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بناءً على إعلان الوزارة، لم يتضمن بعض أسماء الموظفين المتقدمين والمستوفين للشروط الواردة بالإعلان، وعليه يرجى تزويدي بأسماء من تم قبول تحويلهم من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومؤهلاتهم العلمية وجميع محاضر اجتماع لجنة السلكين الخاصة بالإعلان المذكور أعلاه مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة وآلية عملها؟