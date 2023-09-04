قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري والقائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية د.سالم الشمري بجولة تفقدية لعدد من الكليات والتي بدأت من كلية العلوم الاجتماعية ثم كلية الحقوق وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية واختتمت في كلية العمارة؛ وذلك للاطلاع على مدى جاهزية المواقع الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وتذليل كل الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة.

وبدأت الجولة التفقدية في كلية العلوم الاجتماعية في الحرم الجامعي ـ الشويخ، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عامر الصالح، حيث تفقد القاعات الدراسية للاطلاع على مدى جهوزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.

ثم توجه إلى كلية الحقوق وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية د.محمد الوسمي، وتضمنت الجولة مكتب عميد الكلية ومسرح كلية الحقوق ومكتب التوجيه والإرشاد للتأكد من سير العمل.

تلتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الحرم الجامعي ـ كيفان، وكان في استقباله القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.فيصل الميع، حيث تفقد مكتب التوجيه والإرشاد والمبنى الإداري، إضافة إلى القاعات الدراسية والمختبرات.

واختتم مدير جامعة الكويت بالإنابة جولته التفقدية في كلية العمارة في الحرم الجامعي ـ العديلية، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عادل المؤمن، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.عمر خطاب، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.عدنان العنزي، وقد تضمنت الجولة القاعات الدراسية واستوديو التصميم الداخلي والخارجي والمختبرات وقاعة المعرض المتعددة الأغراض ومبنى العمادة.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري أن إدارة جامعة الكويت تقوم في بداية كل عام دراسي جديد بالاطلاع على استعدادات الكليات من جميع النواحي سواء الأكاديمية أو البشرية أو المادية لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا الى ان هذا الإجراء يؤدي إلى بيئة تعليمية وتربوية هادفة لطلبة جامعة الكويت، مختتمًا حديثه بشكر جميع المساهمين في هذا الاستعداد والذي يعد الأكبر نظرا لأعداد القبول المتزايدة هذا العام.

كما تقدم بالشكر لجميع العمداء والعمداء المساعدين والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات جامعة الكويت المستجدين والمستمرين ولجميع مرتادي الجامعة.