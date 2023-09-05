القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية د.فايز الضباعني، منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.



وقال الضباعني- في بيان، امس- إن الهدف من الربط بين المنظومة الجمركية (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) هو تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، وهذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.



وأضاف أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك وشركتي (E-Finance) و(MTS)، بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.



وأشار إلى أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين خاصة بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين «أونلاين» أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء، لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة (نافذة)، ويتم الإعلان عن هاتين الندوتين ومواعيدهما والرابط الخاص بهما على الصفحات الرسمية للمصلحة على (فيسبوك، وتويتر، وانستغرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.



ولفت إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيا أيضا، الأمر الذي يساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.



وأوضح أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارا من الأول من يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية، ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كل أطراف المعاملات التجارية والخدمية.



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية «أونلاين» يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو: (https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services).