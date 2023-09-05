أعلنت جامعة قناة السويس فتح باب التقديم لبرنامج مميز جديد بكلية الطب البيطري متخصص في طب الحيوانات الأليفة بنظام الساعات المعتمدة.



وقالت عميد كلية الطب البيطري الدكتورة داليا منصورة - في بيان أمس - إن البرنامج الجديد يمنح درجة البكالوريوس في الطب البيطري ويهدف إلى إعداد كوادر طبية بيطرية ذات كفاءة عالية ورائدة في مجال الحيوانات الأليفة من خلال الاهتمام برعايتها وتربيتها والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة، والقدرة على علاجها ونقل المعرفة وخدمة وتطوير المجتمع المحلي والإقليمي.



وأوضحت عميد الكلية أن البرنامج يعمل على تخريج أطباء بيطريين متميزين في مجال الحيوانات الأليفة من خلال دراسة الأمراض المختلفة التي تصيب تلك الحيوانات وطرق التشخيص الحديثة لها وأنسب الطرق العلاجية، والتعريف بمنظومة طب الحالات الحرجة وطب الطوارئ والعناية المركزة في مجال الحيوانات الأليفة.



وحول مجالات سوق العمل لخريجي البرنامج، أفادت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الدكتورة أمينة الدسوقي، بأنها تشمل العمل في العيادات البيطرية والمستشفيات التخصصية لعلاج أمراض الحيوانات الأليفة، مراكز ومعامل التحاليل البيطرية، والعمل كطبيب بيطري في ملاجئ الحيوانات الأليفة، وبمصانع اللقاحات البيطرية المختصة الحيوانات الأليفة، ومصانع أعلاف الحيوانات الأليفة وبكل مجالات العمل الأخرى لخريجي كليات الطب البيطري بالبرامج التقليدية.



وبدروه، أضاف رئيس قسم طب الحيوان الدكتور محمد مصطفى محمود أن البرنامج يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم)، والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.