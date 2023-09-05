كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم عن وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حرمان الزمالك من القيد للمرة الثالثة هذا العام بسبب شكوى من نادي كاراكاس الفنزويلي لعدم تسلم مستحقاته المتأخرة من قيمة صفقة انتقال مهاجمه سامسون اكينيولا والبالغ قيمتها 11 ألف دولار.



كما تلقى مسؤولو الزمالك إخطارا رسميا من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» يفيد بضرورة سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري كرسوم إضافية في قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، وفي حالة عدم السداد سيسقط الاستئناف المقدم من الزمالك وسيكون مطالبا بسداد 3 ملايين يورو للاعب المغربي.



جدير بالذكر أن الزمالك ممنوع من القيد بسبب مستحقات لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الخاصة بصفقة محمود عبدالرازق شيكابالا والبالغة 1.5 مليون دولار، إلى جانب قرار آخر بسبب مستحقات مهاجم الفريق السابق بنجامين أتشيمبونج والبالغة 270 ألف دولار.



في إطار آخر، غادر المدير الفني للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى إسبانيا بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.



وأكد مدير الكرة عبدالواحد السيد أن أوسوريو قام بتسليم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه في المعسكر لمدحت عبدالهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، على أن يعود إلى القاهرة لقيادة المعسكر التدريبي المغلق الجمعة المقبل.



من ناحية أخرى، كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن موعد قرعة الدوري الممتاز والتي ستقام يوم 11 سبتمبر الجاري، وأن المسابقة ستنطلق في الفترة من 18 إلى 20 الجاري.



وأضاف العطار «نعمل حاليا على زيادة أعداد الجماهير عن الموسم الماضي بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن طرح التذاكر».



فيما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع في مباراتي منتخب «الفراعنة» ضد إثيوبيا في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ومثلها في مباراة تونس الودية.