أحرز فريق مناظرات المدارس الكويتي المركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية لأول مرة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.



وشهدت المناظرة النهائية بين الفريق الكويتي والأردني مناقشة قضية «تقسيم الطلبة على الفصول الدراسية على حسب القدرات الاكاديمية»، حيث استطاع الفريق الكويتي إقناع لجنة التحكيم ليفوز بالمركز الأول في البطولة.



ويضم الفريق الكويتي (أزرق المناظرات) كلا من: أحمد الحمود وعبدالله الجيماز وجنان الشريف ونور العجيل، وحقق المركز الأول خلال التصفيات الأولى التي أقيمت في مركز مناظرات قطر بالدوحة ليتأهل إلى نهائي البطولة ويواجه الفريق الأردني.



وأعربت الطالبة جنان الشريف في تصريح لـ «كونا» عقب إعلان نتيجة المناظرة عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في البطولة دون خسارة، مشيرة إلى انه تم تحقيق هذا اللقب بفضل التعاون المشترك وتكثيف التدريبات في الكويت بين المناظرين والمدربين.



وأكدت الشريف قوة المنافسة بين الفرق المشاركة بالبطولة، مشيرة الى نجاح الفريق الكويتي بتجاوز الفرق المنافسة بكل اقتدار سواء في النصف النهائي أو النهائي.



من جهته، قال الطالب عبدالله الجيماز في تصريح مماثل إن التتويج هو تتويج لفترة التدريب الطويلة والاستعداد للبطولة، مؤكدا أن الفريق الكويتي لم يخسر أي مناظرة منذ وصوله للدوحة، وأن هذا الأمر سبب لنا زيادة في المسؤولية.



وأضاف أن التدريب الجيد والشعور بالمسؤولية كانا السلاح الذي أوصلنا للنهائي وأعطانا دافعا لتحقيق المركز الأول في بطولة المناظرات أمام الفريق الأردني ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية.



بدوره، أشار رئيس نادي مناظرات المدارس في الكويت بدر الشطي إلى أن الطلبة الذين تم اختيارهم لفريق المناظرة تمت تصفيتهم من خلال برنامج دوري الإبداع الشبابي التابع للهيئة العامة للشباب وإدخالهم في برنامج تدريبي مدة ثلاثة أشهر ومن خلال هذا البرنامج تمت تصفية المشاركين واختيار أربعة منهم.



وأضاف أن الطلبة المختارين للمشاركة بالبطولة تم تدريبهم في مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب منذ شهر يوليو الماضي مدة يومين في الأسبوع حتى يتم تجهيزهم للبطولة والقدرة على التنافس مع بقية الفرق المشاركة والتركيز على نقاط القوة والضعف خلال المناظرة مع المنافس.



وذكر الشطي أن الفريق استطاع تجاوز الفرق المنافسة في البطولة التي عقدت بمركز المناظرات بالدوحة دون خسارة، لافتا إلى أنها أول مرة يفوز فريق كويتي بهذه البطولة ويحصد أيضا عضوان منه جوائز فردية.



وأعرب عن سعادته بهذا الفوز وإحراز المركز الأول وان هذا التتويج هو تتويج للكويت وللجهود الكبيرة التي بذلت على الفريق ليصل إلى هذا المستوى، متقدما بالشكر والتقدير لوزارة التربية والهيئة العامة للشباب ولكل من ساهم في مجال المناظرات في الكويت.



وأكدت رئيسة قسم الأنشطة الطلابية والجامعية في الهيئة العامة للشباب فجر المجادي في تصريح مماثل حرص الهيئة على تقديم الدعم المادي والمعنوي والاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.



وعبرت المجادي عن سعادتها بفوز الفريق الكويتي للمناظرات بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية في قطر، مشيدة بالفريق وقدرته على المناظرة مع الفرق الأخرى التي لا تقل منافسة عن الفريق الكويتي.



وعلى مستوى الجوائز الفردية، حصلت الطالبة جنان الشريف على المركز الثامن كأفضل متحدث فيما حصل الطالب عبدالله الجيماز على المركز الثاني كأفضل متحدث.