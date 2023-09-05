مرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرتين حاسمتين وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه لوس أنجيليس أف سي حامل اللقب 3-1، لينعش حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي لكرة القدم.



وهي المباراة الـ 11 تواليا من دون خسارة لإنتر ميامي، منها 10 انتصارات في مختلف المسابقات، منذ وصول ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جرمان بعد مسيرة طويلة غنية بالألقاب مع برشلونة، حيث استهل مغامرته على الأراضي الأميركية بالفوز بكأس الرابطتين للأندية الأميركية والمكسيكية.



قال ميسي (36 عاما) المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات «أشعر بأنني بحالة جيدة بدنيا. أستطيع الاستمرار في اللعب ومساعدة الفريق بطريقة أو بأخرى، وآمل أن نستمر بهذه الحيوية».



ورفع إنتر ميامي الذي يشرف على تدريبه الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر ما قبل الأخير في المنطقة الغربية متأخرا بفارق 8 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، وذلك قبل 9 مباريات من النهاية.