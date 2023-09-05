حقق إنتر انتصاره الثالث تواليا منذ مطلع الموسم الحالي، إثر فوزه الساحق على ضيفه فيورنتينا 4-0، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وارتقى إنتر إلى المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف عن جاره ميلان، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الفائز على امبولي 2-0 وثلاث نقاط عن أتالانتا ونابولي بطل الموسم الماضي. وكان ميلان عاد بالفوز من العاصمة ضد روما 2-1 في افتتاح المرحلة. ولم يخسر أو يتعادل قطبا ميلانو في أي مباراة منذ مطلع الموسم، علما أنها يلتقيان وجها لوجه بعد نهاية النافذة الدولية، وتحديدا في 16الشهر الجاري. وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه أحد نجوم المباراة، إذ كانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه. وإيطاليا ليست غريبة على تورام، إذ إنه ولد في مدينة بارما الذي دافع والده ليليان تورام الفائز بكأس العالم عام 1998عن ألوان فريقها لمدة خمسة مواسم وقاده إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) وكأس إيطاليا عام 1999.



وكان تورام انتقل في صفقة حرة إلى الفريق الإيطالي خلال الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ. افتتح تورام التسجيل بنفسه مستغلا تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رأسية داخل الشباك (24). ثم أرسل كرة أمامية باتجاه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليضيف الثاني (53)، قبل أن يرتكب عليه حارس فيورنتينا خطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ترجمها بنجاح التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو (58).



وعاد يوفنتوس بالفوز 2-0 من ارض امبولي. وسجل البرازيلي دانيلو (24) وفيديريكو كييزا هدفي السيدة العجوز في الدقيقتين 24 و82، وأهدر له مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الشوط الأول. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، أما امبولي فمني بخسارته الثالثة تواليا، فيما حافظ ليتشي المتواضع على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم بفوزه على ساليرنيتانا 2-0 ليحتل المركز الرابع.