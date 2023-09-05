علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على الفوز الصعب لفريقه (2-1) أمام مضيفه أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب الأخير «إل سادار».



وقال تشافي «كان ينقصنا الصبر وخلق فرص أكثر. لقد عملنا بجد وواجهنا صعوبات، لكننا حققنا الفوز».



وأضاف: «دائما من الصعب جدا اللعب في ستاد إل سادار.. أنا سعيد بمستوانا ضد فريق يلعب بكثافة وهجوم قوي جدا، كانوا يغلقون المساحات بشكل جيد، وكنا بحاجة إلى اللعب الفردي، واستغلال قدرات لاعبين مثل لامين يامال وبالدي، للعب واحد ضد واحد». واستكمل: «حين كنا متفوقين كان ينقصنا خلق المزيد من الفرص في الهجوم، لكن في هذا الملعب الأمور صعبة».



وعن الوافد الجديد جواو كانسيلو، قال: «معه يمكننا أن نحقق المزيد من التفوق في منتصف الملعب، والتمرير المباشر من الدفاع إلى الجناح، نحن نسعى للسيطرة على منتصف الملعب من أجل الاستحواذ على المباراة».



وفيما يخص جواو فيليكس، أجاب: «سواء كان مهاجما صريحا رقم 9، أو على الجناح الأيسر، يمكنه أن يقدم لنا الكثير، أعجبني كثيرا موقف كليهما (فيليكس وكانسيلو) في مساعدة الفريق». وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق مدافعه الفرنسي جول كونديه (45+1)، وأدرك أوساسونا التعادل بهدف الأرجنتيني إيزيكييل أفيلا (76)، قبل أن يحسم النادي الكاتالوني المباراة بركلة جزاء ترجمها الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بنجاح (85).



وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء المباشرة لمدافع أوساسونا أليخاندرو كاتينا.



وبهذه النتيجة، بقي برشلونة في المركز الثالث مع عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، والأهداف عن جيرونا الثاني.



أما أوساسونا فبقي تاسعا وفي رصيده ست نقاط.



إشبيلية يضم راموس ودياز



أعرب قلب دفاع منتخب إسبانيا السابق سيرخيو راموس، عن سعادته بالعودة إلى مدينة إشبيلية، مؤكدا بذلك تقارير صحافية أشارت إلى توصله إلى اتفاق للانتقال لفريقه الأندلسي السابق. وقال راموس «انه يوم مميز جدا، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائما، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية».



كما تعاقد إشبيلية مع مهاجم ريال مدريد السابق الدومينيكاني ماريانو دياز.