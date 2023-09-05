وجه باريس سان جرمان رسالة شديدة اللهجة إلى منافسيه المحليين والقاريين بفوزه الساحق على ضيفه ليون 4-1، في ختام المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



ورفع سان جرمان رصيده إلى 8 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر. أما ليون ففشل في تحقيق أول فوز له هذا الموسم ومني بخسارته الثالثة في ثلاث مباريات، ويقبع في المركز الثامن عشر الأخير، ما يرسم علامة استفهام حول مصير مدربه لوران بلان.



لم تكن مضت 4 دقائق على انطلاق المباراة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق العاصمة اثر إعاقة لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل اوغارتي داخل المنطقة فانبرى لها مبابي بنجاح. وأضاف الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي الهدف الثاني اثر تبادل الكرة مع ديمبيلي ليسدد بيسراه داخل الشباك (20).



وسجل اسنسيو الهدف الثالث اثر تمريرة من اوغارتي (38).



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف مبابي الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.



ورد ليون بهدف شرفي سجله لاعب وسطه المخضرم كورنتان توليسو من ركلة جزاء (74).



وعوض ليل خسارته القاسية الأسبوع الماضي أمام لوريان 1-4، وتغلب على مونبلييه 1-0.