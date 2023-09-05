قال النجم البرازيلي نيمار، إنه عاش «الجحيم» مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدرة بمائة مليون يورو، إلى انه «سعيد جدا» لإحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.



لكنه كشف أن ميسي (36 عاما)، أفضل لاعب في العالم 7 مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، «اختبر الوجه الآخر من الميدالية». قال نيمار البالغ 31 عاما والذي لعب إلى جانب ميسي 4 سنوات مع برشلونة قبل اجتماعهما مجددا في سان جرمان المملوك قطريا «لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا».



وفي 6 مواسم مع باريس، أحرز نيمار لقب الدوري الفرنسي خمس مرات دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا. عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.



وتابع «كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم افضل ما لدينا، كي نكون أبطالا، لهذا السبب عدنا ولعبنا معا، جئنا معا كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح».