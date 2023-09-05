

عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي، أن الإدارة وقعت، مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك لأنشطة وفعاليات إدارة مدارس التربية الخاصة التابعة لقطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية مع شركة البترول الوطنية الكويتية



وقال العتيبي إن الهدف من الاتفاقية أن تقوم الشركة بتنظيم احتفالية خاصة بالعيد الوطني وتنظيم احتفالية «احتفل بقدراتك» وكذلك تنظيم نشاط رمضاني (قرقيعان) لطلابنا وطالباتنا من ذوي الإعاقة.



بدورها، بينت مديرة العلاقات العامة والإعلام في شركة البترول الوطنية خلود المطيري في تصريح صحافي، أن الهدف من توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية لشركة البترول الوطنية الكويتية وحرصا منها على المساهمة بشكل فعال في تقديم الدعم المستمر للمؤسسات التعليمية والاجتماعية وغيرها في المجتمع.



وتابعت المطيري: تحرص الشركة على أن يكون لها تعاون مشترك مع مختلف فئات المجتمع وفقا للخطة المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي، ومن أبرز الفئات التي تحظى بالاهتمام من قبل الشركة ذوو الإعاقة الذين يشكلون رافدا مهما للمجتمع.