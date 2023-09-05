بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا جبلت على دعم العمل الخيري ومد يد العون والمساعدة لكل المحتاجين.



وقال السعود في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 من سبتمبر من كل عام، إن دعم «الشؤون» لمختلف الجهود وتوفير السبل الممكنة لتحقيق التطوير والارتقاء بالعمل الخيري ورعايته وتنظيمه بأفضل صورة ممكنة يحقق أهدافه السامية والريادة الكويتية في هذا المجال الإنساني.



وأضاف أن الكويت تولي أهمية كبيرة للأعمال الخيرية باعتباره قيمة إنسانية تعلي مفاهيم البذل والعطاء، منوها إلى المبادرات المتعددة التي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من مجلس الوزراء لإغاثة المنكوبين والمتضررين وتخفيف حدة الأزمات والكوارث عن المحتاجين والضعفاء والأيتام والأرامل وكبار السن في أنحاء العالم، مثمنا دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والجهود الإنسانية الكبيرة التي ضرب بها الشعب الكويتي أروع صور العطاء والخير.



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2012 القرار 67/105 وبمبادرة من البعثة الدائمة لهنغاريا بإعلان يوم 5 سبتمبر يوما عالميا للأعمال الخيرية.