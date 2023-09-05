عبدالعزيز الفضلي



خصصت وزارة التربية 8 عمال لكل مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، وذلك في اطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة ومن خلال تعاون جميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية تعمل جاهدة لتوفير افضل الأجواء وتهيئة كل السبل لإنجاح انطلاقة العام الدراسي، مشيرة إلى ان الأمور تسير على قدم وساق ولا يوجد ما يدعو للقلق.



على صعيد متصل وحول استعدادات أهل الميدان في الإدارات المدرسية للعام الدراسي، قال مدير مدرسة عبداللطيف سعد الشملان المتوسطة بنين بدر الشمري إن المدرسة قامت بتشكيل مجموعة من إداريين ومعلمين للوقوف على الاستعدادات اللازمة من توفير بيئة ملائمة للطلاب وما يحتاجه الطالب في المدرسة من نظافة وتبريد ومياه شرب. وتابع الشمري انه منذ منتصف الشهر الماضي بدأت الاستعدادات في المدرسة، مشيرا إلى أن وزارة التربية متمثلة في منطقة الجهراء التعليمية ومسؤوليها قامت بتكثيف جهودهم في توفير كل الاحتياجات من كتب دراسية وأثاث مدرسي وطاولات للطلبة وللمعلمين، كما أشرفت المنطقة على إعداد الصيانة اللازمة للمكيفات وبرادات المياه وكانت فرق الصيانة متعاونة وملبية لكل الأمور والاستفسارات المتعلقة بالصيانة المدرسية. وأضاف الشمري أن الهيئتين التعليمية والإدارية قامت بتجهيز الفصول الدراسية والمختبرات والمسرح وصالة التربية البدنية، وذلك لحرصها التام على استقبال الطلاب في تاريخ 18 الجاري، وبالتواصل المباشر مع منطقة الجهراء التعليمية لتوفير العمالة اللازمة للإشراف على تنظيف المدرسة. وتوجه الشمري بالشكر لكل القائمين في وزارة التربية والمنطقة التعليمية والمعلمين والإداريين على جهودهم المبذولة للعام الدراسي القادم، متمنيا للطلاب عاما موفقا مليئا بالمنافسة والتحدي العلمي.