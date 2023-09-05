أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) توافر خدمة نقاط البيع الرقمية SoftPOS لعملائه من أصحاب الأعمال، والتي تمكن التاجر من تحصيل قيمة مبيعاته عبر تطبيق مبتكر مصمم للأجهزة الذكية، عملت على تطويره شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) لهذا الغرض.



وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة التجار ـ الادارة المصرفية للأفراد عبدالله الشطي «إن توفير هذه الخدمة المتقدمة، التي تعتبر من أحدث تقنيات حلول الدفع المتطورة، دليل على التزام KIB بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية التوسع بالخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية من أجل توفير كافة احتياجات عملائه من أصحاب الأعمال بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا».



وأضاف أن هذه الخدمة المبتكرة تحول الجهاز الذكي المزود بنظام أندرويد إلى جهاز نقطة بيع عبر تحميل تطبيقSoftPOS by KNET، ما يتيح للتجار الاستفادة من آلية متطورة للدفع الإلكتروني تمكنهم من استيفاء قيمة مبيعاتهم بشكل مباشر وسريع، ووفق معايير سهلة وآمنة، بما يضمن توفير الوقت والجهد على أصحاب الأنشطة التجارية عالية الكثافة وذات الفواتير المنخفضة مثل صالونات الحلاقة، سيارات الأجرة، خدمات التوصيل، المشاريع الصغيرة، خياطة الملابس وغيرها. وأشاد الشطي بجهود KIB في دعم المبادرات الرقمية المبتكرة الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النقد، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، والتي يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية فيها، مبينا أن خدمة SoftPOS منخفضة التكاليف مقارنة بأجهزة نقاط البيع الاعتيادية، ويمكن تفعيلها على أكثر من جهاز ذكي محمول للتاجر نفسه. تجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى دائما إلى توفير تجربة مصرفية رقمية متطورة، بما يلائم أسلوب حياة عملائه ويدعم نمو أعمالهم ويضمن لهم تحقيق النجاح في كل مراحل أعمالهم، كما يواصل مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال استراتيجيته التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أكثر تقدما ورفاهية لعملائه، انطلاقا من شعاره الأساسي «بنك للحياة».