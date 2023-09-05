قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري والقائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية د.سالم الشمري بجولة تفقدية لعدد من الكليات والتي بدأت من كلية العلوم الاجتماعية ثم كلية الحقوق وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية واختتمت في كلية العمارة؛ وذلك للاطلاع على مدى جاهزية المواقع الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وتذليل كل الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة. وفي هذا الصدد، ذكر مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري أن إدارة جامعة الكويت تقوم في بداية كل عام دراسي جديد بالاطلاع على استعدادات الكليات من جميع النواحي سواء الأكاديمية أو البشرية أو المادية لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا الى ان هذا الإجراء يؤدي إلى بيئة تعليمية وتربوية هادفة لطلبة جامعة الكويت.