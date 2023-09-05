في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بجميع شرائح المجتمع ومنها شريحة الأطفال وتهدف إلى تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام مسابقة «رحلة في الكويت» الروبوتية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في مقر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي للأطفال من عمر 7 إلى 10 سنوات، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز على 15 فائزا من أصل 100 مشارك.



وقالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: سعدنا في البنك التجاري برعاية مسابقة «رحلة في الكويت» التي ساهمت في نشر ثقافة الإبداع والمعرفة عند النشء والشباب من خلال التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتنمية الاهتمام بالبرمجة والتطوير بمجالات التقنية وعلم الروبوت وتشجيع الشباب على البحث العلمي وتنمية التفكير الابداعي لديهم.



وأضافت الورع أن حفل الاختتام شهد إقبالا كبيرا من الأطفال وأسرهم الذين استمتعوا بهذه المسابقة، متوجهة بالتهنئة للفائزين وداعية كل من لم يحالفه الحظ والتوفيق للفوز في هذه المسابقة ببذل مزيدا من الجهد للفوز في المسابقات القادمة.



بدوره، أكد مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندا الديحاني التزام وحرص المركز بتطوير وتعزيز مهارات وقدرات الأطفال والشباب في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار والبحث العلمي، مبينا أن المسابقة تعتبر وسيلة فعالة لتشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي وحل المشكلات وتطوير مشاريع تكنولوجية.



من جانبها، أكدت المسؤول عن المتاحف والإدارة التعليمية والتسويق والعلاقات العامة في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي هديل الحمود، حرص المركز على احتضان هذا النوع من المسابقات لتنمية الاهتمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت وتنمية التفكير الإبداعي لإيجاد الحلول لمشكلات متعددة، مؤكدة أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ليكون المركز منصة ثقافية، علمية وفنية لاحتضان جميع المواهب لشرائح المجتمع.