اختتمت الهيئة العامة للشباب مساء أول من أمس أنشطتها الصيفية الموجهة للشباب موسم 2023 والتي أقيمت على مدى شهرين وشهدت تنظيم أكثر من 100 نشاط ودورات وورش عمل في عدد من المراكز الشبابية وسط مشاركة كثيفة من مختلف الفئات العمرية.



وقال المدير العام للهيئة بالتكليف ناصر الشيخ لـ «كونا»، إن الأنشطة تنوعت ما بين اجتماعية ودينية وعلمية وتكنولوجية وفنية وإعلامية ورياضية وحرفية وغيرها، حيث حرصت الهيئة على توجيه الأنشطة إلى مختلف أعمار الناشئة والشباب من الجنسين من 6 حتى 34 عاما ما أثمر مشاركة بأرقام قياسية.



وبين الشيخ أن الهيئة وفرت فرص عمل مؤقتة لطلبة المرحلة الثانوية من الشباب الكويتي من الجنسين خلال فترة العطلة عبر برنامج خاص شمل مسارات مهنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.



ولفت إلى التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والذي أثمر إقامة مشروع تنمية المهارات القيادية لدى الشباب في المعهد العربي للتخطيط ومشروع تمكين الشباب للمستقبل «واعد».