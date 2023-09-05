في إطار جهوده المستمرة لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة ومهارات المعلمين في البلاد، أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن إطلاق برنامج التطوير المهني للمعلمين في الكويت بالتعاون مع منصة «أعناب» السعودية وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد العريقة، حيث يعكس إطلاق البرنامج التزام المركز بتوفير فرص تعليمية متميزة للمعلمين بهدف تعزيز التعليم في البلاد ومساعدتهم في تحقيق أقصى إمكاناتهم وتحقيق نجاحات أكبر في حياتهم المهنية.



وتم فتح باب التسجيل للمعلمين خلال الفترة من 24 يوليو حتى 26 أغسطس للانضمام إلى البرنامج والذي أعلن عنه المركز مؤخرا.



وفي هذا الصدد، أكد مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ندا الديحاني أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة هارفارد ومنصة «أعناب» في تقديم فرصة فريدة لتطوير وتعزيز مهارات المعلمين في الكويت.