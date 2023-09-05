عبدالله قنيص



سجل وافد آسيوي الجنسية قضية «تزوير في محرر رسمي» في مخفر أبوحليفة ضد شخص لا يعرفه نصب عليه وسحب من رصيده مبلغ 950 دينارا.



وأفاد الوافد الآسيوي خلال التحقيق معه، بأن شخصا لا يعرفه اتصل عليه وأبلغه بأنه مواطن في شركة كبرى، وأنه جرى سحب على هدية قيمة باسمي، طالبا فقط أن يرسل «كودا»، مكونا من 4 أرقام له، وبعد إتمام العملية اكتشف أن رسالة وصلت اليه من البنك تفيد بسحب مبلغ 950 دينارا من رصيده، وعلى الفور اتصل على البنك وأوقفت البطاقة، وتبين أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.



هذا، وتم تسجيل قضية جرت إحالتها إلى المباحث الجنائية للبحث والتحري عن صاحب الهاتف الذي اتصل بالضحية.